شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداداته للطلائع الخميس.. ويؤكد: نملك دوافع للفوز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري فى الدور قبل النهائى لكأس مصر، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف في الشوط الأول ، لينتهي اللقاء 2 / 1 و يتأهل الأحمر للدور النهائى لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين نجحوا في تعديل الأمور في الشوط الثاني، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الرهان على شخصية الأهلي لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراة النهائي أمام طلائع الجيش، في نهائي البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.

وأضاف عبد الحفيظ أن فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول إلى النهائي على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلي يستعد بقوة للمباراة.

وشدد على أن الأهلي يملك دوافع وطموحات كبيرة في بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.