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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأحداث الرياضية المهمة جاءت اليوم، الثلاثاء، 1/ 12/ 2020 وجاء أبرز 7 منها، طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى، و"روح" أفريقيا تصعد بالأهلي لنهائي الكأس وتضرب موعدًا مع الطلائع، وبيراميدز يعلن قائمته الأفريقية.. وقيد أحمد فتحى ورمضان صبحى.

"روح" أفريقيا تصعد بالأهلي لنهائي الكأس وتضرب موعدًا مع الطلائع

صعد فريق الأهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى

تغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.

الإسماعيلى والاتحاد والمقاصة ونادٍ تشيكى يطلبون الشيخ بعد الرحيل عن الأهلى

تلقى أحمد الشيخ لاعب الأهلى عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحدها الموسم المقبل، بعدما قرر مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيراميدز يعلن قائمته الأفريقية.. وقيد أحمد فتحى ورمضان صبحى

أعلن نادى بيراميدز قائمته الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى.

رسميا.. فيفا يمد عمل اللجنة الخماسية إلى 31 يناير وتقليصها لـ3 أعضاء

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات، على أن يتم تقليص عدد أعضاء إلى 3 فقط بدلا من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.

أشرف قاسم يكشف حقيقة مديونية الزمالك وأزمة القيد ويؤكد: أكملنا عدد الأجانب

كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف على الفريق، عن حقيقة المديونيات التى تقع على القلعة البيضاء بعد إيقاف مجلس إدارته، وقال قاسم فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كان هناك بعض الأمور المعقدة فى النادى مثل رفض قيد اللاعبين بسبب الأمور المادية لكننا قيدنا 29 لاعبا فى القائمة المحلية و34 لاعبا فى الأفريقية، وتم حل الأزمة، ولا صحة لشائعات المديونية الكبيرة لأن القيد تم فى النهاية.

لم يقطع النادى الأهلى خط المفاوضات مع صن داونز الجنوب أفريقى من أجل ضم الأورجوانى جاسون سيرينو لاعب الفريق الجنوب أفريقى الذى يرغب موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى ضمّه خلال أسرع وقت.