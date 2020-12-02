شكرا لقرائتكم خبر عن عيد عبد الملك: لاعبو الزمالك قدموا مستويات جيدة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا مباريات فى دوري أبطال أفريقيا خاصة نهائي أفريقيا أمام الأهلي بشكل جيد وقال عبد الملك فى تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك يعاني لمدة ثلاث شهورعلى المستوي الإداري وبالطبع هذا أثر بشكل كبير على الفريق سواء فى أفريقيا أو أمام الجيش بكأس مصر".

وأضاف: "الزمالك عانى من غيابات بالجملة أمام الجيش إلى جانب النفسية بسبب خسارة دوري أبطال أفريقيا واللاعبين بشكل كبير تأثروا بالتغييرات الإدارية".

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ان القلعة البيضاء عاني من الظلم والأخطاء التحكيمية أمام طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس مصر.

وقال عبد الملك:"كان من الممكن أن يعود الزمالك إلى اللقاء أمام طلائع الجيش لولا الأخطاء التحكيمية الفادحة من محمود البنا".

وأضاف: "مطلوب من اللاعبين الكبار داخل الفريق محاولة لم الشمل خلال الفترة المقبلة والحفاظ على استقرار الفريق للعودة من جديد".