شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتلقي هزيمة أمام شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط فريق ريال مدريد الإسبانى، أمام مضيفه شاختار دونيستك الأوكرانى، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «دونباس ارينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. أحرز برونو دنتينيو هدف التقدم لصالح شاختار دونيستك الأوكرانى بالدقيقة 57 من زمن المباراة، ثم أضاف مانور سولومون الهدف الثانى بالدقيقة 83 من عمر اللقاء. بهذه النتيجة، تتعقد حسابات التأهل في المجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا، حيث يأتى ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف شاختار الأوكرانى صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما يتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يأتى إنتر ميلان رابعا برصيد نقطتين، ويلتقى الفريقان الأخيران وجها لوجه في نفس الجولة الليلة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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