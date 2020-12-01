تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.. “جيرالدو أساسيا”

أعلن المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي تقام اليوم الاثنين 1-12-2020، على ستاد السويس الجديد.

ودفع موسيماني بالحارس محمد الشناوي ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية، لمواجهة الاتحاد السكندري، بينما يجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي.

ويقود ياسر إبراهيم دفاع الأهلي وبجواره أيمن أشرف وفي الجبهة اليسري يشارك التونسي علي معلول ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، وفي الجبهة اليمني يلعب محمد هاني.

ويستمر حمدي فتحي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية بجوار عمرو السولية في خط الوسط.

ويشارك الانجولي جيرالدو دا كوستا جناح أيسر ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية بدلا من النيجيري جونيور أجايي الذي يعاني من الإصابة، وبجواره محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب، ويشارك حسين الشحات في مركزه كجناح أيمن، بينما يقود خط الهجوم مروان محسن.

وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جيرالدو – محمد مجدي أفشه – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

وعلى مقاعد البدلاء:

رامي ربيعة – علي لطفي – محمود وحيد – ناصر ماهر – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – بدر بانون – صلاح محسن – محمود كهربا.

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