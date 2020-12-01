الشباب والاتحاد يعيدان الحياة للبطولة العربية بمواجهة عاصفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود الأضواء للالتفاف حول بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية مجددا اليوم، من خلال مواجهة سعودية خالصة تجمع الاتحاد بمضيفه الشباب ضمن ذهاب الدور نصف النهائي، وذلك بعد توقف قسري زاد على أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وتوقفت البطولة عند محطة الدور قبل النهائي، وتجري اليوم مواجهة الذهاب، فيما يقام الإياب في الرابع من يناير المقبل بجدة.

ويتأهل الفائز في مجموع المبارتين لمواجهة المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري في النهائي، علما أن مباراة الذهاب في الإسماعيلية انتهت بفوز الإسماعيلي 1 - 0.

وساعد خوض كلا الفريقين مباريات بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تهيئتهما واكتمال جاهزيتهما لتقديم مباراة مثيرة بعيدا عن حضور الجماهير.

وتضم صفوف الفريقين عددا من اللاعبين المميزين على مستوى المحليين والمحترفين الأجانب، حيث يبرز في الشباب الذي يقوده المدرب البرتغالي بيدور كايشينا، الأرجنتيني إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا والفريد ندياي وماكيتي ديوب ونواف العابد وعبدالله الحمدان. ويغيب صانع ألعابه النجم البرتغالي فابيو مارتينز.

أما الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، فيبرز بين صفوفه هدافه البرازيلي رومارينيو وأحمد حجازي وجاري رودريجيز وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد، فيما يغيب عن صفوفه الثلاثي المؤثر كريم الأحمدي وفهد المولد وعبدالرحمن العبود.

مشوار الشباب

دور الـ32: فاز على شبيبة الساورة الجزائري ذهابا وإيابا بنتيجة 3 –1 بالجزائر، و2-0 بالرياض.

دور الـ16: تخطى شباب الأردن الأردني 1 - 0 ذهابا بملعبه، وتعادل إيابا 1 – 1 في عمان.

ربع النهائي: حقق فوزا عريضا على الشرطة العراقي 6 - 0 بالرياض، وفاز في العراق 1 - 0.l ملخص مبارياته: خاض 6

مباريات، فاز في 5 منها وتعادل مرة، وسجل 14 هدفا واستقبل هدفين.

مشوار الاتحاد