باخ المرشح الوحيد لرئاسة الأولمبية الدولية

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وبموجب هذا الإعلان، فإن إعادة انتخاب باخ (66 عاما) لرئاسة اللجنة في أثينا ربيع العام المقبل ستكون مجرد تحصيل حاصل.غير أن باخ لن يبدأ فترة ولايته الثانية قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، والتي ستقام في الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.
يشار إلى أن البطل الأولمبي السابق في رياضة المبارزة في عام 1976، يترأس اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2013، وقد جاء باخ خلفا للبلجيكي جاك روج.
وتم تقليص فترة الولاية الثانية إلى أربعة أعوام لتنتهي في عام 2025.
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