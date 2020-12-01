منح دوبلانتيس جائزة أفضل إنجاز رياضي بالسويد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نجم القفز بالزانة وحامل الرقم القياسي العالمي السويدي أرماند دوبلانتيس أمس بالميدالية الذهبية التي تقدمها صحيفة (سفينسكا داجبلادت) لأفضل إنجاز رياضي خلال العام.

وذكرت لجنة التحكيم أن دوبلانتيس توج بالجائزة إثر سلسلة من الأعمال البطولية المفعمة بالأمل والتي وصلت إلى مستويات تاريخية.

وقال دوبلانتيس، المولود في الولايات المتحدة والذي يقيم في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية التي يدرس ويتدرب فيها، في تصريحات لصحيفة (سفينسكا داجبلادت) «إنه شعور هائل».

وكان دوبلانتيس مرشحا أيضا للجائزة نفسها في عام 2018 بعد النجاح الذي حققه في البطولة الأوروبية.

ولدى سؤاله بشأن ما حققه هذا العام وإنجازاته التي تضمنت تحطيم أرقام قياسية عالمية، قال «قفزت بشكل جيد حقا، قدمت قفزات عالية».

وتجاوز دوبلانتيس الستة أمتار في عشر بطولات خلال هذا العام، وهو إنجاز لم يحققه سوى سيرجي بوبكا أسطورة القفز بالزانة.

وفي فبراير الماضي حطم الرقم القياسي العالمي مرتين متتاليتين، حيث سجل 6.17 أمتار في الثامن من فبراير ثم سجل 6.18 أمتار بعدها بثمانية أيام.

وفي سبتمبر، سجل 6.15 أمتار في روما، متفوقا بفارق سم واحد على الرقم القياسي بالملاعب المفتوحة، المسجل باسم بوبكا في عام 1994.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الميدالية الذهبية لصحيفة (سفينسكا داجبلادت) قدمت للمرة الأولى في عام 1925.