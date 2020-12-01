مسرح وزارة الشباب والرياضة يشهد منتدى الطلاب الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد المصرية

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بإقامة منتدى الطلاب الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد المصرية، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون مع الجمعية الأفريقية (الاتحاد العام لطلبة الأفارقة).

يقام المنتدى سنوياً في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم الأنشطة والاحتفالات والمؤتمرات والندوات الشبابية والطلابية لشباب القارة الأفريقية.

استهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي، أعقبها كلمة رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، ثم تلاها كلمات وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الجمعية الأفريقية، ورئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، وفقرات غنائية واستعراضية من مختلف البلدان الأفريقية قام بأدائها مجموعة من شباب الخريجين فى جو يسوده الود والحب

بين الطلاب والمدعوين.

واختتم بتكريم السفراء وممثلي السفارات الأفريقية والطلبة الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية لهذا العام.

حضر المنتدى السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية، والسفير محمد الأمين اكيك، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، والأستاذة علا كمال، مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من ممثلي السفارات الإفريقية ورؤساء الاتحادات والروابط الأفريقية.