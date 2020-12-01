نهضة بركان لـ"الوفد": ننتظر خطاب كاف بشأن مباراة السوبر أمام لأهلي.. نرفض إقامتها في مصر

قال كاتيبي محمد المسئول الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، إن فريقه لم يتلقى أي خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موعد إقامة مباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه نهضة بركان النادي الأهلي، في مهائي كأس السوبر الإفريقي بعدما توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نادي بيراميدز.

وأشار كاتيبي محمد في تصريحات خاصة لـ"الوفد": "الاتحاد الإفريقي

لم يخاطبنا بموعد ومكان إقامة مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي حتى الَان".

وتابع: "ننتظر خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن مباراة الأهلي، لأننا نتابع الأمر عن طريق وسائل الإعلام فقط لم نتلقى أي شئ رسمي عن المواجهة حتى الوقت الحالي".

وأوضح: "نرفض إقامة المباراة في مصر، نطالب أن تكون

المباراة على أرض محايدة هذا حقنا".

واختتم: "سنرسل رفضنا للاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة في القاهرة، لكننا ننتظر قرار كاف النهائي حتى نستطيع التحرك".

وفاز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك بثنائية مقابل هدف، ليلاقي نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد خاطب الاتحاد المصري بشأن استضافة مباراة نهائي كأس السوبر، بعد اعتذار قطر عن تنظيم المباراة.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي عن موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي حتى الَان.