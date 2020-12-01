شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم في نصف نهائي كأس مصر 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة مساء اليوم، عندما يلتقى نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، والتى يحرص خلالها الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة التى يحمل لقبها من النسخة الماضية، بالإضافة إلى رغبته فى مُصالحة الجماهير بعد خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا مؤخرًا لصالح الأهلى الذى فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد القاهرة، ليتوج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب لتحقيق البطولة للجماهير فى هذا الموسم.

وتأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

ومن جانبه، حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية، لحثهم على ضرورة غلق ملف مباراة الأهلى فى البطولة الإفريقية والتركيز على مواجهة طلائع الجيش اليوم، وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى المباراة الأخيرة، مع التأكيد لهم على ثقته فى قدراتهم لتحقيق الانتصارات فى المرحلة المقبلة وإسعاد الجماهير مرة أخرى، خاصة أن الفريق سيكون لديه تحديات جديدة فى حال قدرته على الفوز فى موقعة الليلة والتأهل إلى نهائى كأس مصر، خاصة أنها قد تشهد مواجهة الأهلى مرة أخرى حال تأهل الفريقين إلى النهائى، حيث يرى المدرب البرتغالى أنه سيكون دافع قوى للثأر من المارد الأحمر وتحقيق لقب كأس مصر على حسابه، فيما ستشهد المباراة استمرار غياب الثلاثى محمود حمدى الونش، وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم أوباما، لاعبى الأبيض، لإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب خضوعه للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وأدت إلى ابتعاده عن الفريق طوال الفترة الماضية التى تجاوزت الثلاثة أشهر منذ إصابته فى مباراة الأهلى الشهيرة بقمة الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى.

من ناحية أخرى، يسعى فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشرى، فى تحقيق المفاجأة أمام الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم وإقصاءه من منافسات كأس مصر، وذلك بعدما تولى العشرى القيادة الفنية للفريق قبل 20 يومًا من موقعة اليوم، لتكون مواجهة الأبيض هى الأولى رسميًا له مع الطلائع، حيث ستكون مباراة اليوم هى الثالثة التى يخوضها العشرى أمام الفارس الأبيض هذا العام ولكن مع 3 فرق مختلفة، حيث واجه من قبل الزمالك وهو مديرًا فنيًا لحرس الحدود فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، وهُزم بهدفين دون رد، قبل أن يعود ويواجه الأبيض مرة أخرى ولكن وهو مديرًا فنيًا للمصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من منافسات الدورى فى الموسم الماضى، وهُزم أيضًا بهدف دون رد.