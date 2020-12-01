الأهلي: أخفينا أفشة عن الزمالك في "جراج".. ورسالة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك حاول إفساد انتقال محمد مجدي أفشة إلى القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجاري، موجها رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض.

وقال توفيق، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "نعم، حاول الزمالك إفساد تعاقدنا مع محمد مجدي أفشة قبل حسم انتقاله للأهلي".

وأضاف: "خبَّأت أفشة في جراج الأوبرا لمدة 3 ساعات حتى ننهي كافة الأمور مع بيراميدز وقتها، كما أن اختيار اللاعب كان واضحا".

وأكمل: "كانت هناك رؤية فنية بعدم الاحتياج إلى التعاقد مع محمد فاروق، بيراميدز أراد عقد صفقة تبادلية يحصل بموجبها على أحمد الشيخ لاعب الأهلي مقابل فاروق، لكن كان هناك رفض من الجهاز الفني".

وأوضح: "كان جاكسون موليكا (مهاجم مازيمبي السابق وستاندر ليج البلجيكي حاليا) قريبا من الانتقال للأهلي، لكن حدثت بعض الأمور غير التعاقدية حالت دون إتمام الصفقة، لكن الباب مفتوح لضمه في المستقبل".

وأكد: "الأهلي هو مَن تراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم (لاعب مصر المقاصة المنتقل حديثا إلى سيراميكا كليوباترا)، ولم نتراجع عن إتمامها لأسباب جماهيرية بل لأسباب فنية".

وواصل: "رأى المدير الفني بيتسو موسيماني أنه ليس هناك حاجة فنية لخدمات محمد إبراهيم، واتصلت هاتفيا لإبلاغه شخصيًا بأن الصفقة لن تتم".

وأتم أمير توفيق قائلا: "مصطفى محمد لاعب كبير ومستقبل للكرة المصرية، لكني أتمنى أن يركز في الملعب فقط ولا يشغل باله بالجمهور أو الرد عليهم بإشارات، على المستوى الفني سيكون من أفضل المهاجمين في مصر".