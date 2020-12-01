شكرا لقرائتكم طنطا يستضيف الترسانة فى قمة الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالمظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث تقام 8 مباريات فى توقيت واحد حيث يخرج الترسانة لمواجهة طنطا على ملعب الأخير فى مواجهة صعبة للطرفين ، فالشواكيش فقدوا نقطتين ثمينتين فى الجولة الأولى على ملعبه بعد التعادل أمام السكة الحديد بهدفين لمثليهما ، بينما يخوض أبناء السيد البدوى أولى مبارياتهم بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى لأجل غير مسمى أمام الزرقا ، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء صراع من نوع خاص خارج الخطوط بين رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا وعلاء نوح المدير الفنى للترسانة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى القناة بقيادة تامر مصطفى مع الداخلية بقيادة هشام زكريا فى مواجهة متوازنة فأبناء الإسماعيلية قاموا بتدعيم صفوفهم بالشكل الأمثل ونجحوا فى خطف نقطة أمام نادى زد صاحب الإمكانيات الكبيرة فى الأسبوع الأول ويطمحون فى تحقيق الفوز على الداخلية الذى تعادل هو الأخر أمام النصر بهدف لمثله ويحاول العودة بأى نتيجة إيجابية ، فى الوقت الذى يواجه فيه بتروجت المتصدر برصيد ثلاث نقاط نظيره السكة الحديد الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة للثانية ويطمح الفريق البترولى إلى استغلال حالة النشوة فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة تربعه على جدول ترتيب المسابقة من البداية .

وهناك مباريات لا تقل عن سابقتها حيث يستضيف النصر بقيادة السيد عيد نظيره جمهورية شبين الذى فقد ثلاث نقاط غالية فى الجولة الأولى بالخسارة أمام شقيقه الأصغر سرس الليان ، كما يستدرج النجوم منتخب السويس بمدينة 6 أكتوبر ، وكوكاكولا مع المريخ البورسعيدى ، وبورتو السويس مع نادى زد ، وسرس الليان مع الزرقا .