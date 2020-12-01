الامارات | إيسيلا وبيدرو.. أول مواجهة في الإمارات بعد تعادلَيْن بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا وبيدرو.. أول مواجهة في الإمارات بعد تعادلَيْن بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في الساعة التاسعة من مساء اليوم لاستاد الشامخة الذي يستضيف مواجهة بني ياس وضيفه العين ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين مدرب بني ياس الروماني دانيلا إيسيلا ومدرب العين بيدرو إيمانويل، إذ يبحث كلا الطرفين عن تحقيق الفوز الأول له في مواجهة بعضهما بالدوري الإماراتي، بعد أن كانا قد تقابلاً في الدوري السعودي الموسم قبل الماضي في مباراتين حسمها التعادل الإيجابي 1-1، حيث كان إيسيلا مدربا للحزم، وبيدرو مدرباً للتعاون.

وقال بيدرو إيمانويل إنه يعرف مدرب بني ياس وطريقته، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن إيسيلا يتميز بأسلوب اللعب المنظم والصلابة الدفاعية، وأن على لاعبي العين أن يكونوا صبورين للاستحواذ على الكرة والتمركز الجيد مع عدم منحهم فرصة اللعب على الهجمات المرتدة التي يعتمدون فيها على المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

ولا خيار أمام بني ياس برصيده 10 نقاط سوى الفوز لإيقاف نزيف النقاط واستعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت منذ الجولة الثالثة، حينما فاز على خورفكان بخماسية نظيفة، ومن وقتها خسر أمام الجزيرة 1-3 واتحاد كلباء 0-2، والنصر 0-1، فيما تعادل مرة واحدة أمام عجمان وكانت من دون أهداف.

في المقابل، يدرك العين (14 نقطة) أن الفوز سيمنحه فرصة البقاء قريباً من الشارقة المتصدر.

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