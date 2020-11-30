شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التلال يتغلب على فريق شمسان في تصفيات بطولة كرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فاز فريق التلال على فريق شمسان 58 نقطة مقابل 45 نقطة في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الميناء بالتواهي في اطار تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة لأندية عدن وعلى كأس الاستقلال التي ينظمها اتحاد كرة السلة بعدن.

و أسفرت نتيجة الفترات الأربع 14/12و 12/11 و 14/5 و 19/18 . و عقب انتهاء المباراة قام وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح حسين و نائب رئيس الاتحاد العام لكرة السلة الدكتور محمد حسن عبدالشيخ بتسليم قائد فريق التلال كأس الاستقلال30 نوفمبر .

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