شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على إعارة يوسف أسامة نبيه لأسوان ومرعى ومصطفى إلى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الزمالك على إعارة يوسف أسامة نبيه، إلى نادى أسوان لمدة عام، مع إعارة الثنائى يوسف مرعى وخالد مصطفى إلى نادى مصر للمقاصة، بنفس المدة، حيث قام النادى بتوقيع عقود إعارتهم استعدادا للموسم الجديد.

على جانب أخر حضر وفد إدارى من نادي الزمالك غلى مقر اتحاد الكرة، لإنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى للفريق ، استعدادا للموسم الجديد وإرسالها إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، حيث تنتهي فترة القيد في الاتحاد الافريقي مع حلول منتصف اليوم.

وتم رفع اسم الثنائي حمدي النقاز وخالد بو طيب من قائمة الزمالك الحالية بعد رحيلهما عن النادي وكذلك رفع اسم الكونغولي كاسونجو بعدما ابلغته إدارة النادي بالاستغناء عنه ، علي ان يتم قيد الثنائي حميد أحداد والتونسي حمزة الثلوثي بدلا من الثلاثي، ليصبح الزمالك يمتلك 5 أجانب وهم حميد احداد وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ، وسيتم حسم مصير معروف يوسف خلال الساعات المقبلة وفقا لإجراءات القيد.