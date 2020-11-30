شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة لشقيقه صالح بعد الرحيل عن الأهلى: تعالى جمب أخواتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الله جمعة ظهير أيسر نادى الزمالك، رسالة إلى شقيقه الأكبر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى سابقاً، وذلك بعد استغناء القلعة الحمراء بشكل رسمى عن خدمات صالح، ونشر عبد الله صورة لشقيقه عبر حسابه الشخصى على انستجرام بصورة قميص الزمالك وعلق عليها "تعالى يا عم جمب أخواتك"، ويلعب كل من عبد الله جمعة للفريق الأول لنادى الزمالك فيما يلعب عبد الرحمن جمعة الشقيق الأصغر فى عائلة صالح لفريق شباب 99 بالقلعة البيضاء أيضًا.



عبد الله جمعه

وأسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.

صالح جمعة من ناشئين فريق إنبى، انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2015 بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة في نادى ناسيونال ماديرا البرتغالي.

في 22 يوليو 2015 أعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى انبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 أخرين.

أخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي كان تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى أمام طلائع الجيش، في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المنقضى، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/0.