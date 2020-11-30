شكرا لقرائتكم الأهلى ينعى ميمى عبد الحميد نجم القلعة الحمراء السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات ‏النادي، ميمي عبد الحميد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ‏الذي وافته المنية اليوم، كان محمود الخطيب قد قام فى وقت سابق بزيارة ميمى عبد الحميد فى منزله ، من أجل تكريمه ضمن تكريم عددا من رموز الرياضة فى النادى الأهلى على مدار تاريخه، ومنح محمود الخطيب ، درع الاهلى فوق الجميع لميمى عبد الحميد ، وأعرب رئيس القلعة الحمراء عن سعادته لتكريم لاعب الأهلى السابق، مؤكداً أن ميمى عبد الحميد له فضل كبير عليه حيث هو أول من قام بانضمامه للفريق الأول .

فى سياق أخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الاهلي للمباراة إنضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجاري بدر بانون وطاهر محمد طاهر ، وجاء أنضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الأتحاد أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.