أخبار ريال مدريد | زيدان يتنفس الصعداء بعودة كريم بنزيمة من الإصابة

تنفس مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الصعداء بعودة كريم بنزيمة من الإصابة حيث كان تواجد الفرنسي في المجموعة المسافرة لمباراة “شاختار” في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء بمثابة الخبر السار الذي احتاجه النادي الملكي بعد يوم من الخسارة أمام ألافيس في الدوري الاسباني.

وبعد العودة إلى التدريبات الكاملة إثر غياب دام لثلاث مباريات بسبب الإصابة، تمكن زين الدين زيدان من ضم نجمه كريم بنزيمة إلى التشكيلة التي ستطير إلى كييف اليوم الإثنين.

قد تكون عودة المهاجم الفرنسي أساسية لريال مدريد قبل مباراة حاسمة حيث يمكنهم حجز مكانهم في الدور المقبل في حال الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني.

اصابات اخرى

ويعاني ريال مدريد من غياب قائده سيرخيو راموس، بالإضافة لداني كارفخال و ألفارو أدريوزولا بسبب الإصابة فيما يستمر الدولي الصربي لوكا يوفيتش في الحجر الصحي المنزلي جراء إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضى.

ويفتقد ريال مدريد خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي تعرض مرة أخرى لإصابة خلال الهزيمة 2-1 أمام ألافيس مساء السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وجاءت قائمة ريال مدريد المتوجهة إلى كييف لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني برسم الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا على الشكل التالي :

حراس المرمى: تيبوت كورتوا و أندريه لونين و دييجو ألتوبي.

المدافعون: العائد إيدر ميليتاو و رافائيل فاران وناتشو فيرنانديز ومارسيلو و فيرلاند ميندي و فيكتور تشوست.

لاعبو الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وكارلوس كاسيميرو ومارتن أوديجارد و فرانشيسكو إيسكو و اليافع سيرجيو أريباس.

المهاجمون: كريم بنزيمة وماركو أسينسيو و لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور و ماريانو دياز و رودريجو جوس.

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