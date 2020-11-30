رقم سلبي لآرسنال في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من وولفرهامبتون

واصل آرسنال ترنحه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما خسر بنتيجة (1-2) أمام ضيفه وولفرهامبتون في الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

وتجمد رصيد آرسنال، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي، برصيد 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعد هذه أسوأ بداية لأرسنال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي الذي بدأ عام 1992، حيث لم يستطع الفريق الجانرز تحقيق سوى 13 نقطة فقط من خمس هزائم وتعادل وحيد وأربعة انتصارات.

بينما، ارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، إلى 17 نقطة في المركز السابع.

وبادر وولفرهامبتون بالتسجيل عبر لاعبه البرتغالي “بيدرو نيتو” في الدقيقة 27، لكن سرعان ما تعادل المدافع البرازيلي “جابرييل ماجالهايس” لمصلحة آرسنال في الدقيقة 31.

وأعاد البرتغالي “دانييل بودينسي” التقدم من جديد لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 42، ليمنح اللاعب البرتغالي الفوز الأول للذئاب على آرسنال في ملعب الجانرز بالدوري الإنجليزي منذ عام 1979.