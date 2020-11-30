طوارئ في شركة تذكرتي استعدادا لكأس العالم لكرة اليد ..وفتح سيستم التذاكر في ديسمبر

تشهد شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي حالة من الطوارئ لتجهيز السيستم الخاص ببيع تذاكر بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق في ١٣ يناير ٢٠٢١ ومواصلة الانجازات وسلسلة النجاحات التي تحققها الشركة في تنظيم بيع التذاكر خلال البطولات الكبري التي استضافتها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة واهمها أمم افريقيا للكبار ثم أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التي حققت نجاح ساحق انتهي بتتويج المنتخب الاوليمبي بأمم أفريقيا.

ويعقد منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة تذكرتي اجتماعات يوميه مع احمد عباده رئيس قطاع العمليات و شادي مظهر رئيس قطاع الاحداث الرياضية من أجل خروج البطولة بشكل مشرف ومميز وتم الاتفاق علي فتح سيستم بيع التذاكر في الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر امام جميع منتخبات العالم المشاركة في البطولة كما كان الحال في البطولات السابقة التي تواجدت بها الشركة وخرجت بصورة مميزة نالت

اشادة واستحسان الجميع علي سهولة حجز التذاكر والاماكن المخصصة لهم في المدرجات وسهولة الوصول للمدرج ودخول و خروج الجماهير من الاستاد.كما تواصل الشركة اجتماعاتها الخارجيه مع دينامو البطولة حسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومتابعة يومية من وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال بالوزارة للخروج بالبطولة بشكل مميز.وتحتضن مصر النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021.وستلعب تشيلي ضمن المجموعة السابعة التي تضم السويد، بطل العالم 4 مرات، ومصر، البلد المضيف، والتشيك.