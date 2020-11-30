شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ماردونا تدخل دائرة الاشتباه ..لماذا اقتحمت الشرطة منزل وعيادة طبيبه الخاص؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت الوفاة المفاجئة لأسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو ماردونا دائرة الشك والاشتباه، حيث قامت السلطات الأرجنتينية بتفتيش منزل ومكتب الطبيب المعالج للاعب الأرجنتيني الراحل، وذلك للاشتباه في تسبب الطبيب الخاص لأسطورة الكرة في وفاته، وهو ما نفاه في التحقيقات التي أجريت معه .

وقالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين إن المحققين تحفظوا على سجلات طبية وأجهزة تليفون محمول وأجهزة حاسب من منزل وعيادة الطبيب الخاص لمارداونا، واسمه ليوبولدو لوقيس، في بوينوس آيريس، كجزء من التحقيقات في الوفاة المفاجئة الأسبوع الماضي لأسطورة الكرة، حسبما أكدت السلطات الأحد .

وأضافت الصحيفة أن المحققين في سان إسيدرو، بوينوس آيريس، أكدوا أن تفتيش المنزل والمكتب إجراءات ضرورية بعد إجراء مقابلات مع أقرباء ماردانا .

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن الادعاء العام الأرجنتيني حقق مع الطبيب للاشتباه بارتكابه جريمة القتل غير العمد ، وذلك، حسب بي بي سي ، بحثا عن أي أدلة على وجود تقصير أو إهمال في علاج مارادونا بعد العملية الجراحية التي خضع لها.وقالت تقارير إن بنات مارادونا طالبن بمعرفة طبيعة العلاج الذي كان والدهن يتلقاه على يد طبيبه الخاص.

وتوفي نجم الكرة العالمية عن عمر يناهز 60 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

في حين نفى الطبيب المعالج لماردونا مسؤوليته عن موت اللاعب بعدما اقتحمت الشرطة منزله وعيادته الأحد ، حسب صحيفة الجارديان البريطانية ، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الأرجنتينية قالت في تقارير لها أن الشرطة تحاول أن تتأكد ما إذا كان هناك إهمال في علاج ماردونا .

و قالت الصحيفة إن وفاة ماردونا تسببت في مشاعر حزن عالمي عارمة ، مما جعل محام ماردونا يدفع في اتجاه إجراء تحقيق من جانب الشرطة والذي ردد مزاعم أن خدمات الطوارئ استغرقت وقتا طويلا للغاية للوصول عقب الاتصال بها ، في بيت اللاعب الراحل بالعاصمة بيونوس آيرس .

وأضافت أن بنات ماردونا عبرن عن مخاوفهن إزاء العلاج الذي كان يتلقاه وقت وفاته ، بينما قال مصدر قضائي لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن المحققين يعتبرون تفتيش الطبيب ضروريا بعدما قاموا بجمع أدلة غيرمحددة