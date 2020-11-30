شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يحدد مبارياته الودية للفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، عدد المباريات الودية الدولية التي سيخوضها المنتخبين الأول وتحت 20 سنة بالتنسيق مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية طبقا للأجندة الدولية، خلال الفترة المقبلة والتي تم عرضها علي الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وتتضمن خطة المنتخب المشاركة في بطولة شمال افريقيا الودية كما يدرس اتحاد الكرة تنظيم اول بطولة عربية للكرة النسائية تضم افضل المنتخبات خلال التوقفات المحددة بالاجندة الدولية بشهري فبراير وإبريل 2021 .

وقال احمد رمضان انه حدد خوض من مباراتين الي ثلاث، في شهر فبراير ومباراتان خلال شهر أبريل، بالإضافة إلي خوض أكثر من مباراة ودية محلية أمام فرق ناشئين اولاد لتوفير الاحتكاك القوي هذا بالإضافة إلي مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الآنسات خلال المعسكر المقبل.