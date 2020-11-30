أحمد بلال عن أفضلية الزمالك بنهائي أفريقيا: التاريخ سيتذكر أن الأهلي البطل

علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، عن أفضلية أداء نادي الزمالك على الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بتتويج الأهلي باللقب التاسع.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار إن الأهلي فاز في النهاية بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: "أحمد بلال عن افضلية الزمالك في مباراة

القرن : التاريخ سيتذكر فقط ان الأهلي بطل افريقيا 2020"

كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، توقعاته قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتتويج باللقب التاسع.

وقال بلال " كنت مراهن نفسي ان الأهلي هيكسب النسخه الحالية من دوري الأبطال وتابع أن

الأهلي استحق الفوز وهي بطولة غالية لجماهير النادي الأهلي وان المشاركة في كأس العالم للأندية أمر جيد أيضا ".

وعلق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أسباب فوز الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تواضع مستواه".

وقال بلال إن الخط الدفاعي للنادي الأهلي هو سر الفوز بعدما نجحوا في إيقاف خطورة الخط الهجومي وخاصة أطراف الزمالك.

وأتم "مبروك على الأهلي ياسر إبراهيم اول مباراة كبيرة يقدمها بشكل جيد وهو نجح في إيقاف خطورة مصطفى محمد".