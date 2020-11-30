شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينسحب نهضة بركان من مواجهة الأهلي في السوبر الافريقي؟.. النادي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، موقف النادي المغربي من مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي في مصر.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «نرفض نهائيًا خوض اللقاء في القاهرة».

وتابع أن النادي متمسك بموقفه وهو عدم خوض المباراة في مصر.