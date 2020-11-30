شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: يجوز لرئيس الزمالك الترشح للانتخابات المقبلة فى هذه الحالة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على سؤال إمكانية ترشح رئيس نادي الزمالك ومجلسه الموقوف مرة أخرى لانتخابات النادى مستقبلا، قائلا: "لو مفيش شىء يشوبهم من أي مخالفات أو قرارات النيابة العامة أو أحكام قضائية يحق لهم الترشح لانتخابات النادي وعضوية مجلس الإدارة، ورئيس النادي الحالي يحق له الترشح مرة أخرى في حالة عدم وجود شبهة قانونية ومخالفات".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن كل الأمور يجب أن تنهي وكان أمامنا الصالح العام ولا يجب هدم الكيانات والتريس في توقيت اختيار القرار والصالح العام غلب علينا، وتحملنا بعض الشد والجذب.

وقررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة، وذلك وفقا للبيان الصادر من الوزارة الذى جاء فيه:

في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020.