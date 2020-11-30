شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب أفضل مدرب فى جوائز الأفضل للأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتسليم جوائز الأفضل للموسم الرياضي المنتهي 2019/2020 والذي تم اختياراهم بناء على لجنة التقييم التي تم إختيارها وضمت عدد من نجوم الرياضة والإدارة والتدريب ، وجايءت الجوائز كالأتي: - محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وعبدالرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة مناصفة أفضل لاعب للكبار - هانيا مورو لاعبة منتخب مصر للسباحة و جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية أفضل لاعبة للكبار مناصفة. - محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح أفضل لاعب ناشىء - سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث أفضل ناشئة - هنا جودة لاعبة تنس الطاولة جائزة الطفرة الرياضية. - سعيد حسن مدرب منتخب مصر للملاكمة أفضل مدرب - هند عيسى مدربة "لايف كوتشيج" مع أكثر من 5 اتحادات أفضل مدربة - حسن الحسيني باللجنة الأولمبية ممدوح ولسن باتحاد الخماسي الحديث أفضل إداري - لميس غازي باللجنة الأولمبية ونهاد زياد اتحاد الجمباز أفضل إدارية - اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد أفضل اتحاد جماعي مناصفة - منتخب الفروسية أفضل انجاز لفريق جماعي - اتحاد السباحة واتحاد الخماسي الحديث أفضل اتحاد للعبة فردية مناصفة - اتحاد التايكوندو جائزة أول اتحاد يحقق الكوته الكاملة في التأهل لأولمبياد طوكيو. - نادي الشمس ونادي الزهور أفضل هيئة رياضية مناصفة - محمد رشوان جائزة اللعب النظيف - شوقي غريب أفضل مدرب لعبة جماعية - اتحاد التنس أفضل انجاز رياضي - ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي - محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي - شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي أفضل لاعب بارالمبي - أية الله أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي ورحاب رضوان لاعبة منتخب رفع الأثقال أفضل لاعبة بارالمبية مناصفة - أحمد عصام لاعب منتخب كرة السلة البارالمبي أفضل لاعب لعبة جماعية بارالمبية - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري جائزة أفضل مؤسسة تعليمية مساهمة مع أبطال مصر الرياضيين - البنك الأهلي المصري جائزة أفضل مؤسسة وطنية مساهمة في الرياضة المصرية - اتحاد الاسكواش جائزة أفضل لاعبة غير أولمبية - جائزة التميز الرياضي لجهاز الرياضة العسكري

كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب أفضل مدرب فى جوائز الأفضل للأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.