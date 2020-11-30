شوقى غريب أفضل مدرب فى جوائز الأفضل للأولمبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتسليم جوائز الأفضل للموسم الرياضي المنتهي 2019/2020 والذي تم اختياراهم بناء على لجنة التقييم التي تم إختيارها وضمت عدد من نجوم الرياضة والإدارة والتدريب ، وجايءت الجوائز كالأتي:
- محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وعبدالرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة مناصفة أفضل لاعب للكبار
- هانيا مورو لاعبة منتخب مصر للسباحة و جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية أفضل لاعبة للكبار مناصفة.
- محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح أفضل لاعب ناشىء
- سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث أفضل ناشئة
- هنا جودة لاعبة تنس الطاولة جائزة الطفرة الرياضية.
- سعيد حسن مدرب منتخب مصر للملاكمة أفضل مدرب
- هند عيسى مدربة "لايف كوتشيج" مع أكثر من 5 اتحادات أفضل مدربة
- حسن الحسيني باللجنة الأولمبية ممدوح ولسن باتحاد الخماسي الحديث أفضل إداري
- لميس غازي باللجنة الأولمبية ونهاد زياد اتحاد الجمباز أفضل إدارية
- اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد أفضل اتحاد جماعي مناصفة
- منتخب الفروسية أفضل انجاز لفريق جماعي
- اتحاد السباحة واتحاد الخماسي الحديث أفضل اتحاد للعبة فردية مناصفة
- اتحاد التايكوندو جائزة أول اتحاد يحقق الكوته الكاملة في التأهل لأولمبياد طوكيو.
- نادي الشمس ونادي الزهور أفضل هيئة رياضية مناصفة
- محمد رشوان جائزة اللعب النظيف
- شوقي غريب أفضل مدرب لعبة جماعية
- اتحاد التنس أفضل انجاز رياضي
- ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي
- محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي
- شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي أفضل لاعب بارالمبي
- أية الله أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي ورحاب رضوان لاعبة منتخب رفع الأثقال أفضل لاعبة بارالمبية مناصفة
- أحمد عصام لاعب منتخب كرة السلة البارالمبي أفضل لاعب لعبة جماعية بارالمبية
- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري جائزة أفضل مؤسسة تعليمية مساهمة مع أبطال مصر الرياضيين
- البنك الأهلي المصري جائزة أفضل مؤسسة وطنية مساهمة في الرياضة المصرية
- اتحاد الاسكواش جائزة أفضل لاعبة غير أولمبية
- جائزة التميز الرياضي لجهاز الرياضة العسكري
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