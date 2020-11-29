ماذا فعل مرتضى منصور بعد قرار وزارة الرياضة بوقف مجلس إدارة الزمالك؟

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المقال، مرتضى منصور، على التوجه إلى منزله فور إعلان قرار وزارة الشباب الرياضة بتوقيف مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب مخالفات مالية.

وذكر موقع "صدى البلد" أن مرتضى منصور توجه إلى منزله عقب قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف الموقع أن المهندس هاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، عضويّ المجلس، توجها ايضاً إلى الخروج من النادي عقب تواجد اللجنة الخاصة من وزارة الرياضة.

وتباشر اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة استلام النادي من مسئولي الأمن وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي ووليد بخيت مدير شئون العاملين.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القائمون على مكتب مرتضى منصور عملوا على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى بقلعة ميت عقبة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وقررت وزارة الرياضة تكليف المستشار أحمد البكري، رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي: المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، والمستشارمحمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرف عام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإنه من المنتظر أن تختار هذه اللجنة عدد من نجوم الزمالك لإدارة فريق الكرة، أبرزهم: أيمن يونس ومحمد سيف.