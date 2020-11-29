توابع زلزال الزمالك.. أمير مرتضى يتقدم باستقالته من منصب المشرف العام على الكرة

تقدم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور” باستقالته رسميا من منصبه، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة، بإيقاف مجلس الإدارة، وإحالته إلى النيابة العامة بسبب المخالفات المالية التي تضمنها تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة للوزارة.

وعقد أمير مرتضى اجتماعا مع لاعبي الزمالك، مساء اليوم الأحد، داخل مقر النادي، من أجل إبلاغهم برحيله رسميا، بعد قرار إيقاف مجلس إدارة النادي، وبالإضافة إلى خسارة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

وسادت حالة من الحزن بين لاعبي الفريق بعد رحيل أمير مرتضى منصور، خاصة في ظل وجود أكثر من أزمة داخل الفريق، بسبب ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين، بالإضافة لرغبة بعضهم في خوض تجارب آخرى، وعلى رأسهم فرجاني ساسي الذي تلقى عروض من السعودية والإمارات، في ظل قرب نهاية تعاقده.

ويريد أيضا مهاجم الزمالك مصطفى محمد، الرحيل إلى الخارج لخوض تجربة احترافية، بعدما تلقى عدة عروض من الدوري التركي، بالإضافة إلى أن ملف تجديد عقد يوسف أوباما لم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن.

ومن أكبر الأزمات التي يواجهها فريق الكرة حاجته لبعض الصفقات الجديدة في الوقت الحالي، ولم يتعاقد الزمالك سوى مع التونسي حمزة المثلوثي، وقرر إعادة بعض اللاعبين مثل أحمد أبوالفتوح وحميد أحداد.