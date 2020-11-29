شكرا لقرائتكم وزاراة الرياضة تعلن تشكيل اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعيين مجلس جديد لمجلس إدارة نادي الزمالك، والذى تضمن كل من أحمد بكري محمد حميدة، قاصي ورئيس محكمة استئناف بمحكمة القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف بمحكمة القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اصدرت قرارها بخصوص نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر : • إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. • وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب • تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. ثانياً: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

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