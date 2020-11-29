ميسي يقود برشلونة لدهس أوساسونا برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق برشلونة على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من مارتن برايثويت، أنطوان جريزمان، فيليب كوتينيو وليونيل ميسي في الدقائق 29، 42، 57 و73 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يرتقي برشلونة إلى المركز السابع في جدول ترتيب الليجا بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة من تسع مباريات، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة بعد خوض 10 مباريات ليبقى في المرتبة الـ15.

ونجح فريق المدرب رونالد كومان في استغلال تعثر منافسه ريال مدريد صاحب المركز الرابع بعد خسارته أمام ديبورتيفو ألافيس (2-1) أمس السبت، ليقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، مع العلم أن الفريق الكتالوني له مباراة مؤجلة.

ويسيطر فريقا ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد حاليا على صدارة الدوري الإسباني، ويلاحقهما فياريال الذي يتواجد في المركز الثالث.

وبات هذا الفوز هو الرابع لبرشلونة في الليجا هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، كليمو لينجليه، أوسكار مينجويزا، خوردي ألبا، فرانكي دي يونج، بيدري، فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، مارتن برايثويت.

تشكيل أوساسونا: سيرجيو هيريرا، ناتشو فيدال، فاكوندو رونكاليا، راؤول نافاس، أوناي جارسيا، جوني، جون مونكايولا، أويير سانخورخو، إنيجو بيريث، روبين جارسيا، أنتي بوديمير.