عاجل | اتهام طبيب بقتل مارادونا !

يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا إلى التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة “الفتى الذهبي” جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية “تيلام”.

وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي الأحد بحثًا عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.

وتوفى مارادونا يوم 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز الـ 60 عامًا في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس” إثر سكتة قلبية داهمته بعد 15 يومًا من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال تجلط دموي في المخ.

وتعرض مارادونا لعدد ليس بالقليل من الأزمات الصحية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وكان يُعالج في كل مرة بشكل صحيح ويمر من الأزمة ويعود إلى حياته الطبيعية سواء كمشجع لنادي بوكا جونيورز أو كمدير فني لأحد الفرق.

ودرب دييجو مارادونا منتخب الأرجنتين في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2010، وخاض تجربة تدريبية في الإمارات العربية مع ناديي الوصل والفجيرة، كما درب في المكسيك والأرجنتين خلال العامين الماضيين.

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