الامارات | بني ياس يواجه العين في الدوري بصفوف مكتملة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواجه العين في الدوري بصفوف مكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني، دانيل إيسيلا إن جميع لاعبي فريقه جاهزون لخوض المباراة التي ستجمعهم مساء بعد غدٍ بفريق العين ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأنه في الوقت نفسه متفائل بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة جيدة عطفاً على الأداء الذي قدموه في الجولة الماضية أمام النصر والذي أكد بان بني ياس لم يكن يستحق الخسارة فيه.

وأشار في المؤتمر الصحافي الذي أقيم اليوم إلى أن مواجهة فريق بحجم العين ليس بالأمر السهل، وقال: "واجهنا النصر في الجولة الماضية وحالياً سنقابل فريق العين، هو تحدي صعب بكل تأكيد خاصة وأن الفترة الزمنية بين المباراتين قصيرة ولكنني مع ذلك متفائل بلاعبي فريقي لأننا ظهرنا بصورة جيدة في اللقاء الماضي أمام النصر".

وأكد أن فريق العين يعد أحد الفرق القوية في دوري الخليج العربي، وأضاف: "لا يجب أن ننسى أنهم فازوا في الجولة قبل الماضية على حساب الوصل خارج ملعبهم وانتصروا على الوحدة في اللقاء الماضي، هم إذا قادمون من فوزين وعودتهم لهذا الأداء الجيد من المستوى يشكل صعوبة علينا بكل تأكيد".

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