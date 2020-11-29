شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجتمع بلاعبى الزمالك بعد خسارة لقب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اجتماعا مع لاعبى الفريق، على هامش عودة التدريبات اليوم، الأحد، بعد خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا أمام الأهلي مساء الجمعة، من أجل الشد من آزرهم عقب خسارة لقب البطولة الأفريقية وذلك فى حضور مجلس إدارة النادى حيث حضر كلا من أحمد جلال نائب رئيس النادى وأعضاء المجلس هانى زاده وإسماعيل يوسف وحمادة أنور وعلاء مقلد.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى المنافسة على لقبها، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.