شكرا لقرائتكم المقاولون يتوصل لاتفاق مع الإسماعيلى لضم حمدى زكى بالميركاتو الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن توصل إدارة المقاولون لاتفاق مع نظرائهم بالإسماعيلى، على ضم محمد حمدى زكى صانع ألعاب الدراويش خلال الميركاتو الجارى، وقال عادل فى تصريحات خاصة، أن المقاولون بالفعل توصل إلى اتفاق مع الاسماعيل واللاعب بات قريباً من الانضمام إلى قلعة الجبل الأخضر خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أشاد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب بأداء لاعبيه وجهازه الفنى فى أول ظهور أفريقى بالكونفدرالية منذ زمن طويل ، وقال محسن صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لاعبو المقاولون العرب كانوا رجالة وقدموا مباراة كويسة للغاية وحققوا فوز مهم ، نتطلع لتحقيق فوز ثانى فى لقاء العودة لحسم التأهل للمباراة التالية ومواجهة النجم الساحلى التونسى".

وتابع محسن صلاح :" مباراة العودة مع بطل جيبوتى سوف تقام فى 4 ديسمبر المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبدأنا الاستعداد من الامس بعمل تدريبات استشفائية ، وسنعود اليوم للقاهرة بعد رحلة متوقع أن تكون طويلة وتشهد ترانزيت فى أثيوبيا وسنصل فجراً وخضعنا لمسحة كورونا وجاءت سلبية الحمد لله".

وأردف رئيس المقاولون العرب:" ليس هناك لاعب هو الافضل كل الفريق كان متميز وأتمنى الاستمرار على نفس الجدية والتركيز لمواصلة التألق بالبطولة الافريقية".