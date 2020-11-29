شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات شيكابالا في مباريات القمة: أجملها هدف عالمي بنهائي القرن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود عبدالرازق شيكابالا الفهد الأسمر، نجم نادي الزمالك، وهبه الله موهبة قلما نجدها في عالم كرة القدم، وحقق بهذه الموهبة إنجازات مع المارد الأبيض، كما سجل أهدافًا رائعة تعد من أجمل الأهداف في تاريخ الكرة المصرية.. وسنستعرض فيما يلي إبداعات الفتى الأسمر في لقاءات القمة من تسجيل أهداف وصناعتها..

الجمعة الماضي أقيم لقاء القرن بنهائي دوري الأبطال الذي شهد أجمل أهداف البطولة، وكان من إبداع الفهد الأسمر شيكابالا، ورغم أنه لم يسهم في فوز الزمالك بالبطولة، لكن ترك بصمة في نهائي القرن لن تنسى بلمسات شيكابالا الفنية، حيث راوغ أكثر من لاعب من الأهلي قبل أن يسدد صاروخًا مدمرًا، لا يستطيع أي حارس مرمى في العالم التصدي له.

كان شيكابالا قد أحرز هدفًا مشابهًا لهدف نهائي القرن في نهائي آخر، نهائي كأس مصر موسم 2007، وكان الهدف الثاني للزمالك.

كما صنع هدفين آخرين في لقاءات القمة بانطلاقاته المميزة، الأول كان في لقاء الدور الثاني لموسم 2006/2007 حيث صنع الهدف لجمال عبدالحميد.

والثاني كان في نهائي كأس مصر 2007، حيث صنع الهدف الثالث لجمال حمزة الذي سجل هدفًا رائعًا في أمير عبدالحميد حارس الأهلي في ذلك الوقت.