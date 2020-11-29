شكرا لقرائتكم محمد فضل: كاميرات الفار أظهرت كوارث عقب مباراة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن كاميرات الـvar في مباراة السوبر المصري التي جمعت الزمالك و الأهلي بالإمارات أظهرت العديد من " الكوارث" عقب المشادة التي حدثت بين بعض اللاعبين بعد إنتهاء اللقاء.

تابع فضل في تصريحاته بندوة " الخليج 365 " العقوبات التي أتخذت في مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لا وجود للجنة أي دخل بها وتم إصدارها بناء على الفيديوهات التي قدمت للجنة ، ولا وجود لأي مجاملة لأي من الناديين ، مؤكداً أن مسئولو الأهلي أطلعو على الفيديوهات بأنفسهم.

زار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا،اليوم الخميس، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.