كأس الملك بين أحضان الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توج أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر أمس فريق الهلال بكأس الملك عقب تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2-1 في المباراة النهائية التي جرت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وسلم أمير الرياض فريق الهلال كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم النصر الميداليات الفضية.

أهداف المباراة

أنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين تكفل بتسجيلهما الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الذي استغل ركنية نفذها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وحولها رأسية خليفة في الزواية البعيدة عن الحارس الأسترالي براد جونز (10).

وسجل الهدف الثاني الفرنسي بافيتيمبي قوميز من ركلة جزاء (42) نتيجة عرقلة المدافع سلطان الغنام لاعب الهلال سالم الدوسري فصل فيها حكم الساحة باللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (فار).

أما هدف النصر الوحيد فتصدى له البديل أيمن يحيى في الدقيقة 71 من تسديدة رائعة يسار حارس المرمى حبيب الوطيان أحد ألمع نجوم المباراة، حيث استبسل في الزود عن مرماه وحرم النصر من تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة خاصة من خلال تسديدات عبدالرزاق حمدالله وبيتي مارتنيز.

6 نهائيات بالدرة

استضاف ملعب الملك فهد الدولي أمس (الدرة) نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة السادسة، حيث كان الاتحاد هو الطرف الأقوى والأكثر حضورا، فيما كان نهائي أمس هو الأول للنصر على هذا الملعب وفي بطولة كأس الملك، فيما حمل الرقم 2 بالنسبة للهلال بعد أن واجه في الأول فريق الاتحاد.

الثلاثية الأقوى

بتحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين أمس يكون الهلال قد اصطاد أقوى الكؤوس التي طرحت على المستويين المحلي والقاري في الموسم، حيث سبق وأن فاز بكأس دوري أبطال آسيا، وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللقب التاسع

تعادل الهلال مع الاتحاد في عدد مرات الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بات لكل منهما 9 ألقاب، فيما كان آخر لقب حققه الهلال في كأس الملك قبل النسخة الحالية، إلى عام 2017، فيما ينفرد الأهلي بعدد مرات الفوز بهذه الكأس من خلال تحقيقها 13 مرة.

أما النصر فقد توقف رصيده عند 6 بطولات، حيث يعود آخر كأس حملها هي كأس الملك عام 1990 أي قبل 30 عاما.