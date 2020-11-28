شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينفى تعيين اللواء صفى الدين بسيونى رئيسا لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه لم يصدر أى قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة حول تعيين اللواء صفى الدين بسيونى رئيسا لنادى الزمالك، وهذه شائعة وطالما لم يصدر قرار رسمى بتعيينه فهذا الخبر غير صحيح، مشيرا إلى إن الإعلام أدى دورا ضخما في تفعيل مبادرة "لا للتعصب"، مؤكدا أن الشائعات ينتج عنها الكثير من الأمور السلبية، وهناك مبادرة تحت شعار "تصدوا معنا"، ومن أهم أهداف تلك المبادرة هو التصدي للشائعات، خاصة التى يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى. وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أن مبادرة لا للتعصب مستمرة خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف عند مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا، ومن المهم الاهتمام بالسلوك الإيجابى، مؤكدا أنه شاهد أحمد مرتضى منصور يصافح مجلس إدارة النادى الأهلى، والأهم هو مصر وستظل "مصر أولا"، مضيفا أن ما فعله كهربا من إلقاء التحية على رئيس النادى الأهلى هو رد فعل طبيعى من لاعب كرة قدم بعد تحقيق الفوز.

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