شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينفى تعيين اللواء صفى الدين بسيونى رئيسا لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أن مبادرة لا للتعصب مستمرة خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف عند مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا، ومن المهم الاهتمام بالسلوك الإيجابى، مؤكدا أنه شاهد أحمد مرتضى منصور يصافح مجلس إدارة النادى الأهلى، والأهم هو مصر وستظل "مصر أولا"، مضيفا أن ما فعله كهربا من إلقاء التحية على رئيس النادى الأهلى هو رد فعل طبيعى من لاعب كرة قدم بعد تحقيق الفوز.
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