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كلوب يتحسر على ضياع الفوز من ليفربول أمام برايتون

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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تحسر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق على ضياع الفوز من فريقه والأكتفاء بالتعادل 1 1/ مع مضيفه برايتون اليوم السبت ضمن المرحلة العاشرة من الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب “في كرة القدم تحتاج دائمًا لبعض الحظ للفوز بالمباريات خارج أرضك، واليوم لم يحالفنا الحظ لذا حدث التعادل”.

وأضاف “حالة التسلل، كانت الواقعة صعبة للغاية بالنسبة لمحمد صلاح، لكننا اعتدنا على ذلك، لذا إذا كان اللاعب متجاوز المدافع حتى لو بإصبع قدمه فإنها حالة تسلل واضحة، والواقعة الأخرى لساديو ماني كانت واضحة”.

وأشار “واقعة ضربة الجزاء صحيحة، أعتقد أن القرارات كانت صحيحة نعم”.

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