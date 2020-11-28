شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب»: الأداء القتالي وراء حصد اللقب.. ونسعى للفوز بجميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، أن فريقه استحق لقب دورى الأبطال عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولى والقتالى الذى ظهر به اللاعبون خلال مواجهة الزمالك فى نهائى البطولة التى انتهت لمصلحة الأحمر بهدفين لهدف، وشدد أسطورة الكرة المصرية على أن فريقه قدم عرضًا قويًا خلال شوطى اللقاء، وتمكن اللاعبون من حسم المباراة فى وقت صعب يؤكد أنهم كان لديهم إصرار كبير على إسعاد الجماهير بحصد اللقب الإفريقى، ووجه رئيس النادى الأهلى شكره للجهاز الفنى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، والإدارى بقيادة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الطبى، بقيادة د. خالد محمود، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى.

وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح القتالية على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة فى قدرة الفريق والجهاز الفنى على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.‏

وقال الخطيب: «ثقتى كبيرة فى قدرة كل عناصر منظومة الفريق على مواصلة المسيرة، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلى التى ‏تستحق الكثير».‏

وتابع «بيبو»: «بطولة إفريقيا ستكون بداية لاستمرار حصد مزيد من البطولات للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أن الأهلى نادى بطولات ويسعى لحصد أى بطولة ينافس عليها، متمسكًا بمبادئ القلعة الحمراء التى تعتمد على المنافسة الشريفة واحترام المنافس واللعب بقتال ورجولة حتى حصد أى لقب.