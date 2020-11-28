شكرا لقرائتكم خبر عن كازادي كاسينجو يؤدي أولى تدريباته مع المصري بمعسكره المغلق ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الوافد الجديد المهاجم الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو والذي كان قد تم الإعلان عن ضمه للقلعة الخضراء في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.
هذا وقد حظي اللاعب باستقبال حافل من زملاءه اللاعبين وكذلك من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن على ماهر، والذي حرص على الاجتماع باللاعب قبيل انطلاق المران لشرح طبيعة المرحلة المقبلة من فترة إعداد الفريق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر كازادي كاسينجو يؤدي أولى تدريباته مع المصري بمعسكره المغلق ببرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.