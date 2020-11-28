شكرا لقرائتكم الحضري يحتفل بتتويج الأهلي بلقب إفريقيا بالشماريخ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، بفوز المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا التاسع فى تاريخه، بعد الانتصار على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى أفريقيا، وتقمص السد العالى دور المشجع حيث قام بحمل شمروخ مشتعل وقام بالرقص به على أنغام "بصبح على الأهلاوية" للمطرب الشعبى سعد الصغير.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.