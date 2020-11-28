«رغم الخلاف».. أحمد فهمي يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد فيديو «الكلب»

اعتذر الفنان أحمد فهمي عن إساءة جماهير الأهلي لقائد نادي الزمالك، شيكابالا، وذلك بعد فوز القلعة الحمراء أمس في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث وصفوه بـ "الكلب".

وكان عدد من جماهير الأهلي قاموا بحمل كلب أسود بفانلة بيضاء ليسخروا من لاعب الزمالك شيكابالا، أثناء احتفالهم بلقب دوري الأبطال.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيس بوك”: “رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدًا بصراحة ومنظر بشع".

وأضاف فهمي في منشوره: "إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط، حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك ولكن موقفي منك لن يتغير”.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.