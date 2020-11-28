محمد صلاح يخرج من الملعب غاضباً ويتجاهل مصافحة كلوب

قرر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، استبدال النجم المصري محمد صلاح بزميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، خلال مباراة "الريدز" أمام برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب قرار كلوب في غضب محمد صلاح، ليتجاهل مصافحة المدير الفني الألماني، الذي كان قريباً منه للغاية وقت خروجه.

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام منافسه برايتون بنتيجة هدف لكل منهما.

وسجّل هدف فريق ليفربول الاول ديوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء بعد أن أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وتعادل فريق برايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء عن طريق باسكال جروس .

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 21 نقطة، حيث لعب الريدز 10 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة.

ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط جمعهم من انتصارين واربعة تعادلات وأربع خسائر.