رئاسة برشلونة | إميلي روسو يعد بالتوقيع مع نيمار وتسمية الملعب باسم ميسي

كشف إميلي روسو، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقرر إجراؤها يناير القادم، عن مشروعه في حال فوزه بالرئاسة حيث صرح مدير النادي السابق بأنه سيعيد التعاقد مع “نيمار جونيور” من باريس سان جيرمان بالاضافة إلى نجم آخر، كما وعد بالاهتمام بقدامى النادي وكذا تسمية كامب نو باسم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

لدى نيمار جونيور حاليًا دعوى قضائية مفتوحة ضد النادي، لكن روسو يريد ترك هذا في الماضي ومحاولة إعادته إلى برشلونة، على الرغم من الوضع المالي المشكوك فيه للنادي الكتالوني.

وصرح روسو بهذا الشأن قائلاً: “سنقوم بالتعاقد مع اثنين من كبار اللاعبين، أحدهما هو نيمار جونيور”.

وأضاف مدير النادي خلال فترة جوسيب بارتوميو: “نعمل على إعادته إلى برشلونة.. إذا سحب الدعوى التي رفعها ضد النادي”.

وكان المرشح الرئاسي غامضًا للغاية بخصوص النجم الآخر الذي يعد بالتوقيع معه، لكنه أكد بأنهم على اتصال بشخص ما.

وقال اميل روسو “نأمل في أن نعلن قريباً اسم اللاعب الكبير الآخر الذي نريد إحضاره. لن يترك أي شخص غير مبال. لدينا خط مباشر مع اللاعب”.

تسمية كامب نو باسم ميسي

واقترح اميل روسو تغيير اسم الكامب نو، طالما وافق عليه أعضاء برشلونة. وأوضح روسو “سنعقد استفتاء لتغيير اسم الملعب إلى كامب نو – ليو ميسي “.

وختم روسو حديثه بالتأكيد على أنه يريد إعادة بعض عظماء برشلونة السابقين إلى النادي وقال “إذا فزنا، نريد الاعتماد على تشافي هيرنانديز واندريس إنييستا وكارليس بويول ومنحهم صلة قوية بالنادي والفريق و مدرسة النادي (لا ماسيا)”.

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