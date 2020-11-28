يوسف أوباما يرد على غضب جماهير الزمالك بسبب "لايك" لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، على موجة غضب جماهير القلعة البيضاء منه بعدما أبدى إعجابه بمنشور لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، يحتفل فيه بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة (2-1) أمس الجمعة على ملعب إستاد القاهرة، في مباراة شهدت مشاركة محمود كهربا كبديل وغياب يوسف أوباما لإصابته بفيروس كورونا.

وأبدى أوباما إعجابه بمنشور كهربا على "إنستجرام" الذي قال فيه: "أنا الأهلي اللي كان والحاضر، الحمد لله حلمي اتحقق وأخذنا أغلى بطولة في حياتي، ده اليوم اللي سعيت له وبذلت كل ما بوسعي حتى أعود لبيتي".

إعجاب أوباما بمنشور كهربا أثار موجة من الغضب لجماهير الزمالك التي هاجمت اللاعب، ليخرج الأخير ويعلن في "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام" ويوضح أن الحساب تمت سرقته قبل أن يتم استرجاعه.