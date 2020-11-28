شاهد مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار بالكونفدرالية الأفريقية

يلتقي المقاولون العرب، أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، حاليًا على ملعب الحاج علي حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية ضمن منافسات الدور التمهيدي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أعلن عن

تشكيل الفريق في مباراته، وجاء تشكيل الفريق كالآتي: محمود أبوالسعود، أمير عابد، فادي نجاح، فاروق نورالدين، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، محمد عصام، إبراهيم صلاح و«داودا»، وسيفالجزيري.

ويوجد على مقعد البدلاء كلٌ من حسن شاهين، يوسف الجوهري، أحمد مصطفى، عبدالله ياسين، عبدالرحمن خالد «جبنة»، وسيم بن يحي، يوسف حسن.

ويقود المباراة تحكيميًا طاقم إثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

شاهد مباراة المقاولون العرب أمام ارتا سولار بالكونفدرالية..