الاسطورة لبث المباريات لايف | livehd7 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال السعودي بث مباشر اليوم 28/11/2020 تابع لايف بدون تقطيع

كان الهلال قد هزم النصر منذ أقل من أسبوع بنتيجة 2-0 في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل الهدفين بافيتيمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 61 وصالح الشهري في الدقيقة 90.
يسعى فريق النصر لكرة القدم إلى التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، وستة أشهر، وثلاثة أيام (11145 يوما) حينما يلاقي الهلال في نهائي النسخة الـ45 في تاريخ البطولة، وكانت المرة الأخيرة،التي حقق فيها النصر اللقب في الـ25 من (مايو) عام 1990، حينما انتصر على التعاون 2 /0 بهدفي نجمه التاريخي ماجد عبدالله.
فيما توج الهلال في الـ18 من أيار (مايو) عام 2017 باللقب بعد فوزه على الأهلي 3 /2، سجل للهلال السوري عمر خربين، محمد جحفلي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، وسجل للأهلي معتز هوساوي، والسوري عمر السومة من ضربة
ويتطلع فريق الهلال يتطلع لتحقيق لقبه التاسع، حيث يملك في رصيده ثماني بطولات سابقة لكأس الملك، بدأها في عام 1961 ثم 1964، ليغيب عن البطولة ويعود في الثمانينات الميلادية، ويحقق أربعة ألقاب في الأعوام 80 و82 و84 و89 قبل توقف البطولة، ليعود الهلال مجدداً بعد عودتها ويحقق لقبين على التوالي 2015 و2016.
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