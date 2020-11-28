شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكافآت لاعبي الأهلي بعد التتويج الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع مجلس الإدارة من أجل تحديد المكافآت المالية للاعبين وفقًا لنظام المشاركات في البطولة. وعلمت «المصرى اليوم» أن المكافآت المالية ستصل إلى 10 ملايين جنيه للجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، واللاعبين حسب نسبة المشاركة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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